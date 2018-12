Enkele bewoners van flatgebouw tijdelijk geëvacueerd TVDZM

24 december 2018

22u20 0

Enkele tientallen bewoners van een appartementsgebouw in de Lange Heergracht in het centrum van Mechelen zijn maandagmiddag geëvacueerd. De oorzaak was een brandgeur in de flat. Deze werd opgemerkt kort na de middag. Hulpdiensten sloten de straat af voor het verkeer. De brandweer werd erbij gehaald en ging op zoek naar de oorzaak van de brandgeur. “Na controle in het gebouw zelf, bleek de geur afkomstig te zijn uit een van de liftkokers in het gebouw”, meldt brandweerkapitein Peter Verelst. “Uiteindelijk troffen we de rookontwikkeling aan, onderaan de lift.” Naar verluidt lagen er enkele tijdschriften, hadden deze gebrand en waren ze blijven nasmeulen. De brandweer moest nog even ventileren. Nadien mochten de bewoners opnieuw naar hun appartement. De schade bleef dus beperkt.

De politiezone Mechelen-Willebroek onderzoekt nu hoe die tijdschriften in de liftkoker belandden en waarom deze vuur vatte.