Enkel in Arsenaal en Nekkerspoel kinderopvangtekort 26 april 2018

02u39 0

Enkel in de wijken Arsenaal en Nekkerspoel en in mindere mate in Muizen is er een tekort aan kinderopvangplaatsen. "Maar als stad zitten we meer dan 10 procent boven de norm", zegt schepen Koen Anciaux (Open Vld).





In het bestuursakkoord engageerden de coalitiepartners zich tot de realisatie van minstens duizend bijkomende kinderopvangplaatsen. Ruim vijf jaar later staat de teller op 382. Toch is de missie geslaagd, zegt Anciaux. "Volgens de prognoses van Vlaanderen toen zouden er in 2018 3.950 kinderen jonger dan drie jaar zijn in Mechelen, het zijn er in de praktijk maar 3.334. De duizend plaatsen zijn dus niet nodig. Meer nog. We doen nu al beter dan de norm die we volgens het decreet in 2020 moeten halen." Dat onder meer dankzij de 793.250 euro ondersteuningstoelage die werd uitbetaald aan nieuwe privé-initiatieven. Toch is er op sommige plaatsen wel een tekort. Een nieuw opvanginitiatief met 36 plaatsen op de Alstomsite (wordt gebouwd samen met de Lidl-vestiging) moet soelaas bieden in Arsenaal, in Nekkerspoel wordt gekeken naar de Ford- en de Senamsite (beide minimum 25 plaatsen). Andere kinderopvanginitiatieven in planning of voorbereiding: uitbreiding kinderdagverblijf Malki in de Jubellaan (9 plaatsen), een kinderdagverblijf op Komet (36) en op Tinel (36). (WVK)