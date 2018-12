Engelsen riskeren acht maanden voor verkoop van ‘defecte’ tv’s Tim Van der Zeypen

17 december 2018

15u20 0 Mechelen Twee Engelsmannen riskeren celstraffen van acht maanden alsook een geldboete van 1.600 euro. Het duo stond terecht omdat ze in Mechelen vanuit een bestelwagen tv’s verkochten. Naar eigen zeggen ging het om defecte toestellen, volgens het parket waren de tv’s gestolen.

“Waren de tv's gestolen of kapot?” Op die vraag zal de rechter op 14 januari zijn oordeel moeten uitspreken. De twee Engelsmannen moesten zich vanmorgen verantwoorden voor oplichting. Ze werden eind februari 2018 tegengehouden. “Een eerste dag hadden ze aan een tankstation twee broers aangesproken en verkochten een tv-toestel aan tweehonderd euro. Later bleek dat de nodige kabels er niet bij waren geleverd”, schetste openbaar aanklaagster Nele Van Looy de situatie. “Enkele dagen later werden ze opnieuw opgemerkt. Deze keer door ANPR-camera’s. Opnieuw hadden ze een tv willen verkopen. Deze keer aan de prijs van 550 euro.”

Het duo werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. In hun bestelwagen, die in beslag werd genomen, trof de politie 28 flatscreen tv-toestellen aan alsook nog enkele namaak gsm’s. Over hun aanwezigheid in Mechelen kon er geen antwoord worden gegeven, over de aanwezigheid van de tv-toestellen wel. “Ik koop oude defecte toestellen op en probeer die dan verder te verkopen als schroot of probeer ze te herstellen”, luidde het in de verklaring van een van de Engelsmannen.

Het parket geloofde die uitleg niet en vorderde een celstraf van acht maanden effectief. De verdediging ging vol voor de vrijspraak. “Ze komen vaak vanuit Engeland naar het vasteland om deze legitieme toestellen verder te verkopen”, zei de raadsvrouw van de Engelsmannen. Die zakten voor hun proces omwille van financiële redenen zelf niet af naar Mechelen . Ze verblijven inmiddels al terug in hun thuisland. Vonnis begin volgend jaar.