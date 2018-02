Eneco stelt kinderraad samen in Technopolis 19 februari 2018

Eneco stelde op zaterdag in Technopolis een kinderraad samen. Dit panel van 9- tot 12-jarigen zal zich in de toekomst buigen over duurzame initiatieven, besparen en klimaat. Een 25-tal kinderen stelden zich kandidaat. Na een duurzame energieles werden de kandidaten voor de camera gezet en mochten ze meedenken over hoe de wereld er gaat uitzien in de toekomst. 'We gaan elektriciteit krijgen door te fietsen' en 'onze speeltuinen krijgen zonnepanelen', waren maar enkele van de antwoorden. "De kinderraad zal vier keer per jaar bij elkaar komen en zal op geregelde tijdstippen vloggen om zijn inspiratie en ideeën te delen. De raad bestaat uit zeven jongens en meisjes. Eneco draagt als duurzame energieleverancier de toekomst een warm hart toe, en wil om die reden ook de toekomst zelf aan het woord laten", aldus Christophe Degrez, ceo van Eneco. Volgens Eneco zijn zij het eerste bedrijf in ons land dat een beroep doet op kinderen als adviseur. (AVH)