Emoe gevangen na klopjacht 05 februari 2018

Politie en brandweer hebben zondagochtend een emoe gevangen in de Diepestraat in Hombeek. Het dier werd de afgelopen dagen ook al opgemerkt, maar kon toen niet worden aangetroffen. Nu konden de 'jagers' het dier met netten toch te pakken krijgen. Het spoorverkeer ondervond geen hinder van de klopjacht. De emoe werd terugbezorgd aan de eigenaar. Het was niet de eerste keer dat het beest de benen nam. (WVK)