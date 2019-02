Elk huisje heeft zijn kruisje Wannes Vansina

25 februari 2019

18u27 0 Mechelen Elk huisje heeft zijn kruisje en dat geldt zeker voor deze ooievaar op de begraafplaats van Muizen. De stad verplaatste zijn oude nest van het kruis naar een nestpaal vlakbij, maar de honkvaste babybrenger begon gewoon opnieuw.

De afgelopen twee jaar had de ooievaar zijn nest op het kruis. Afgelopen winter verplaatste de stad dat naar een paal vlakbij het kerkhof en de ooievaar toonde bij zijn terugkeer uit het zuiden ook effectief interesse, tot hij een paar dagen geleden toch terug voor zijn oude stek koos.

Sindsdien bouwt hij aan een nieuw nest op het kruis, het plastic dat hem had moeten afschrikken ten spijt. Dat tot groot jolijt van de Muizenaars. “Waar een wil is, is een weg”, klinkt het aanmoedigend. De ooievaar is zowat de mascotte van het dorp. Er gaan zelfs al stemmen op om de vogel te helpen en het plastic te verwijderen.

Minder blij is het stadsbestuur. Arbeiders kwamen deze ochtend poolshoogte nemen. “We hebben het nest in overleg met Natuur en Bos en Planckendael verhuisd omwille van de stabiliteit van het kruis. Een ooievaar blijft immers aan zijn nest bouwen en dan kan het honderden kilo’s zwaar worden”, zegt schepen Alexander Vandersmissen (Open Vld).

Maar de ooievaar mag voorlopig wel blijven. “Op korte termijn stelt zich geen probleem. We gaan de situatie wel opvolgen en erop toezien dat het nest niet te groot wordt, want dan zullen we opnieuw moeten ingrijpen.”

Helemaal verbazen doet de keuze van de ooievaar nu ook weer niet. Van ooievaars is geweten dat hun nest op de eerste plaats komt, een partner pas op de tweede.