Elf autobestuurders zijn rijbewijs vijftien dagen kwijt 07 augustus 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft afgelopen weekend elf rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Drie bestuurders bleken onder invloed te zijn van drugs, de overige acht hadden teveel alcohol gedronken. Een vrouw probeerde de agenten te slim af te zijn. "Zij deed aanvankelijk alsof ze niet hard genoeg kon blazen. Desondanks enkele pogingen. Pas wanneer de vrouw te horen kreeg dat er een dokter zou worden gevorderd voor een bloedstaal, lukte de ademtest plotseling wel", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De vrouw had uiteindelijk 1,8 promille alcohol in haar bloed. "Bovendien was de vrouw niet gedomicilieerd in België maar in Burundi. Ze moest de boete van 1.260 euro meteen betalen", gaat Van de Sande verder. "Dit lukte haar niet waardoor ze 96 uur de tijd krijgt om de boete alsnog te betalen. Zo niet kan de auto in beslag genomen worden door het parket." Verder hadden de andere dronken chauffeurs tussen de 1,7 en de 2,1 promille alcohol in hun bloed. Tot slot moesten 38 andere bestuurders hun rijbewijs inleveren voor drie (22) en zes (16) uur. (TVDZM)