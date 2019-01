Elf autobestuurders laten zich vangen op oudjaar TVDZM

01 januari 2019

14u35 0 Mechelen De politizone Mechelen-Willebroek heeft in de nacht van oud op nieuw op twee locaties alcohol- en drugscontroles gehouden. Elf autobestuurders lieten zich vangen en bleken teveel gedronken te hebben. Een iemand verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

De controleacties werden gehouden in Willebroek op de Denderlaan en langs de Steenweg op Blaasveld in Mechelen. “Er werden 471 ademtests afgenomen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Elf bestuurders hadden een glas teveel uit.” De politie moest een rijbewijs intrekken voor vijftien dagen. De man had maar liefst 1,7 promille alcohol in zijn bloed. Verder moesten er nog zes autobestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes uur. “Een man had geen rijbewijs op zak. Zijn voertuig werd gedurende zes uur aan de kant gezet met een wielklem”, klinkt het bij nog de politiewoordvoerder. “Een andere autobestuurder bleek nog geen twee jaar zijn rijbewijs te hebben.” Tot slot werden er ook nog vier rijbewijzen ingetrokken voor drie uur. De actie van de politie kaderde in de BOB-wintercampagne.