Eindelijk schot in Brouwershof NIEUWBOUWPROJECT MAAKT COMEBACK NA DRIE JAAR STILSTAND WANNES VANSINA

27 januari 2018

03u27 0 Mechelen Er komt schot in het Brouwershof, het nieuwbouwproject aan het dorpsplein van Heffen. Drie jaar geleden al werden het voormalige café Maxime en de vroegere drankenhandel Seeldrayers afgebroken, maar sindsdien bleef alles liggen. "Deze zomer willen we aan het bouwen zijn", zegt de nieuwe promotor.

De familie die jarenlang de bekende drankenhandel uitbaatte, vertrouwde de terreinen op de hoek van Heffen-dorp met de Kazernestraat toe aan een ontwikkelaar. De gebouwen werden op het jagershuis na begin 2015 afgebroken, maar sindsdien gebeurde er niets meer, ook al waren al verschillende woningen en appartementen verkocht. Al drie jaar woekert het onkruid welig op het met hekken afgesloten terrein. Een weinig aantrekkelijk zicht aan het voor het overige fraaie dorpsplein.





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) het gevolg van een faillissement van bouwbedrijf Jeroen Verreydt in Heist-op-den-Berg. "In 2014 werd er reeds een vergunning verleend voor de bouw van tien woningen en acht appartementen, maar deze is ondertussen vervallen. Eind vorig jaar is er zonder vooroverleg een nieuwe aanvraag ingediend, die identiek is aan het vorige. Er zal moeten worden bekeken of alles nog kan binnen huidige wetgeving", licht de schepen toe. Het openbaar onderzoek ging maandag van start. Nog tot en met 20 februari kunnen mensen eventueel bezwaar indienen.





Bouw vanaf zomer

De nieuwe indiener is Hubert Janssen, die een aannemingsbedrijf heeft in Geel. "We hebben het project overgenomen van grondeigenaar Seeldrayers", zegt commercieel manager van Janssen Jeroen Verreydt. Lang zullen de Heffenaars de stilstand niet meer moeten aanzien. Bedoeling is snel te gaan. "In april zouden we de bouwvergunning moeten hebben en willen we in verkoop gaan, via Ignace Leysen. Voor de zomer willen we starten met de bouw, die een à anderhalf jaar in beslag zal nemen", zegt hij.





De naam, Brouwershof, blijft behouden, het project is in grote lijnen hetzelfde. "Het is een gesplitst project. Wat betreft de appartementen mikken we op mensen uit Heffen die kleiner willen gaan wonen, wat betreft de woningen op jonge gezinnen. De locatie is prima: tussen Antwerpen en Brussel en toch rustig. Er komt een ondergrondse parkeergarage voor gans het complex. Leuk zal zijn dat je van in de parking direct toegang zal hebben tot je woonst en berging. Het maakt dat we het binnensteegje verkeersvrij kunnen houden zodat kinderen veilig op het gemeenschappelijk plein kunnen spelen", aldus nog Verreydt.