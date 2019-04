Eigenaars bereiken overeenkomst over leegstaande horecapanden Wollemarkt Wannes Vansina

Logistiek bedrijf ODTH en brouwerij Het Anker hebben dinsdag een overeenkomst met geheimhoudingsclausule gesloten in verband met de leegstaande horecapanden aan de Wollemarkt in Mechelen. Dat nadat eerdere pogingen op niets uitdraaiden. De brouwerij is eigenaar van De Thien Gheboden, het logistiek bedrijf van de panden links en rechts. “Het is het meest logische om samen te werken in plaats van afzonderlijk drie pandjes te doen met afzonderlijke keukens en toiletten”, zegt Jos De Wael van ODTH. Voorlopige naam is ‘Auberge de Malines’, al is daar zeker nog geen eensgezindheid over. Boven een huiselijk ingerichte horecazaak zouden zes luxueus ingerichte gastenkamers komen. De panden staan al jaren leeg en verkeren in erg slechte staat.