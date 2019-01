Effectieve straf voor diefstal van USB’s TVDZM

30 januari 2019

16u53 0

Rechter Suzy Vanhoonacker heeft de 35-jarige Abdel O.B. schuldig bevonden aan een winkeldiefstal. Ze stuurde hem vanmorgen voor drie maanden naar de gevangenis. “Op 30 mei 2018 trof de winkeldetective van een supermarkt twee USB-sticks aan bij beklaagde”, luidde het bij het parket begin deze maand. Zijn raadsman Bart Vanmarcke repliceerde: “Hij was deze enkel uit zijn broekzak vergeten te halen.” De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. Hij liep in het verleden al verschillende veroordelingen op. Momenteel zit hij een lange gevangenisstraf uit. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis is nog niet bekend.