Effectieve geldboete voor winkeldiefstallen

07 december 2018

Twee mannen van 36 en 37 jaar oud uit Georgië zijn schuldig bevonden aan reeks diefstallen. Ze pleegde die onder meer in Mechelen en in Berlaar. Ze viseerden vestigingen van drogisterij Kruidvat. De twee werden vorig jaar in oktober opgepakt. Dit nadat de politie hun voertuig had opgemerkt in de Nekkerspoelstraat. “Uiteindelijk werd de wagen aan de kant gezet in de Bleekstraat”, luidde het op de rechtbank. “In de auto werden drie draagtassen gevonden met cosmeticaproducten waaronder scheermesjes, tandenborstels en schmink.” De feiten waren bijzonder duidelijk. Een van de draagtassen was overigens voorzien van aluminiumfolie om zo het veiligheidssysteem te omzeilen. Beiden kregen een celstraf van een jaar met uitstel gedurende drie jaar maar ook een geldboete van 1.200 euro effectief.