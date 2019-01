Effectieve celstraffen voor Britten die ‘defecte’ tv’s verkochten TVDZM

14 januari 2019

13u00 0 Mechelen Twee Britten zijn door de rechtbank in Mechelen veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen van acht en tien maanden. Ze kregen ook elk nog een geldboete van 1.600 euro. De twee stonden terecht voor oplichting. Ze verkochten op straat én vanuit hun bestelwagen allerlei tv’s. Die bleken volgens de kopers defect te zijn.

De feiten kwamen aan het licht in februari vorig jaar. Toen stapten twee Mechelse broers naar de politie. Aan een tankstation werd er aan hen een tv-toestel verkocht aan tweehonderd euro. “Alleen bleek achteraf dat de nodige kabels om de tv te doen werken er niet waren bij geleverd”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting.

Enkel dagen later merkte de politie de tv-verkopers opnieuw op. Dankzij de ANPR-camera’s konden ze gelokaliseerd worden en werden de twee meegenomen naar het politiekantoor. Hun voertuig werd in beslag genomen. “Daarin werden 28 flatscreen tv’s aangetroffen”, klonk het nog. “Verder lagen er ook nog enkele namaak gsm’s in het voertuig.”

Tijdens de verhoren bij de politie, beweerden de twee Britten dat ze oude tv’s opkochten in hun thuisland en deze nadien ofwel probeerden herstellen of door te verkopen als schoort. Over hun aanwezigheid in Mechelen hadden beiden geen duidelijke uitleg. Het parket eiste effectieve celstraffen. De verdediging vroeg de vrijspraak. Volgens hen hadden ze geen enkele illegale motieven: “Ze reisden regelmatig tussen Engeland en het vasteland om de toestellen te verkopen.”

De rechter volgde de raadsvrouw niet en achtte de feiten bewezen. De twee waren niet aanwezig voor hun proces. Ze verblijven op dit moment al opnieuw in hun thuisland. De bestelwagen werd samen met de tv’s verbeurd verklaard. Of er beroep tegen het vonnis zal worden aangetekend, is nog niet bekend.