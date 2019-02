Effectieve celstraf voor winkeldiefstallen TVDZM

19 februari 2019

De rechter in Mechelen heeft Abdelilah Z. voor vier maanden naar de gevangenis gestuurd. De Mechelaar stond terecht voor twee winkeldiefstallen. Hij werd op 7 maart 2018 betrapt toen hij met een broek een winkel verliet zonder ervoor te betalen. De man werd tegengehouden door de winkeldetective. De politie werd erbij gehaald en die kon Z. later ook nog linken aan een tweede winkeldiefstal. Bij kledingwinkel Zara ging hij ervandoor met een paar schoenen ter waarde van veertig euro. De kledingwinkel in de Bruul stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding toegekend van net geen 290 euro. Naast de celstraf en de schadevergoeding moet Z. ook nog een geldboete betalen van vierhonderd euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.