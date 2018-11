Effectieve celstraf voor partnergeweld TVDZM

30 november 2018

Fouad Y., een 25-jarige uit Mechelen, heeft een effectieve celstraf opgelegd gekregen van acht maanden. De twintiger sloeg in de zomer van 2017 zijn inmiddels ex-vriendin. Volgens Dieter Van Hemelryck, de raadsman van het slachtoffer, was het zo erg dat agenten bij aankomst tot op straat hoorden hoe hij haar sloeg. De politie was er trouwens bij gehaald nadat het slachtoffer vanop het terras van hun appartement op de vierde verdieping om hulp aan het roepen was. De vrouw bloedde hevig en liep een gebroken neus op. De feiten werden niet betwist. “Alleen was het één slag en had ik nooit de bedoeling om haar neus te raken. Ik wou haar enkel een tik geven tegen de wang”, aldus de 25-jarige op zitting. De verdediging vroeg een straf met probatie-voorwaarden maar daar ging de rechter niet op in. Ze legde hem een effectieve celstraf op van acht maanden alsook een geldboete van achthonderd euro. Aan zijn ex-vriendin moet hij een schadevergoeding betalen van duizend euro.