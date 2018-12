Effectieve celstraf voor diefstal op café TVDZM

17 december 2018

15u30 0

Saïd A., een man uit het Brusselse, heeft van de rechter in Mechelen een celstraf opgelegd gekregen van zes maanden effectief. De man stond terecht voor de diefstal in café De Prof aan het station van Mechelen. De diefstal gebeurde op 10 november van dit jaar. Volgens openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens ging hij er toen vandoor met een jas én pet van zijn slachtoffer. “In de jas zat ook nog een gsm-toestel. Het slachtoffer had die spullen even achtergelaten aan de toog”, klonk het in de vordering. De feiten werden staalhard betwist. Volgens de verdediging ging het om een misverstand. Zij verklaarden op zitting dat A. toevallig de verkeerde jas had meegenomen bij het verlaten van café. Er werd dus de vrijspraak gevraagd maar de rechter ging daar niet op in. Naast de celstraf kreeg de Brusselaar ook nog een geldboete opgelegd van 208 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.