Effectieve celstraf voor dertiger die naast ex ook zijn stiefdochter bleef lastig vallen TVDZM

20 februari 2019

18u35 0

De rechter in Mechelen heeft Abdeslam B. uit Vorst voor achttien maanden naar de cel gestuurd. De dertiger stond terecht voor belaging. Na de breuk met zijn ex bleef de man haar en haar dochter lastig vallen.

De man verstuurde sms’en waarin hij vertelde dat hij de minderjarige ging verkrachten, noemde haar een hoer en stuurde naar zijn ex dat hij het huis zou overgieten met benzine om het daarna in brand te steken. Het was pas toen de vader van het meisje in oktober 2018 een van die berichten onderschepte, dat hij naar de politie stapte. De man werd verhoord en gaf de feiten na lang betwistten pas op zitting toe.

De onderzoeksrechter gaf hij hem na zijn verhoor een kans en legde hem voorwaarden op. Die negeerde hij. Zo belde hij maar liefst 342 keer op de telefoon van zijn ex. “Beklaagde werd opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis”, klonk het nog. De verdediging vroeg een straf met uitstel maar daar ging rechter Suzy Vanhoonacker niet op in.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.