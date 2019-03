Effectieve celstraf voor cannabisboer (41): In loods achter woning stonden 1.800 planten Tim Van der Zeypen

01 maart 2019

13u15 0 Mechelen Mechels rechter Suzy Vanhoonacker heeft de 41-jarige Sana E. veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden effectief. De veertiger stond terecht voor een grote cannabisplantage in zijn loods. Bij de huiszoeking werden meer dan 1.800 cannabisplanten aangetroffen.

De huiszoeking in de loods van de veertiger langs de Galgenstraat in Mechelen-Noord vond plaats in april 2018. Ze werd uitgevoerd door de Antwerpse Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Die onderzocht een Nederlandse bende die over heel België verschillende plantages zouden hebben opgezet. “De politie viel de loods binnen en trof twee ingerichte kamers aan. Daarin werden in totaal zo’n 1.863 planten gevonden. Bijna 360 plantjes waren op dat moment oogstrijp”, vertelde procureur des konings Lieselotte Claessens vorige maand.

DNA

E. werd opgepakt en verhoord door de politie. Daar betwistte hij onmiddellijk zijn betrokkenheid. “Ik heb de loods verhuurd aan onbekenden. Ik wist van niets”, klonk het tegen de speurders. Ook op zitting bleef hij de feiten steeds ontkennen. De advocaat van E. vroeg op basis van twijfel de vrijspraak. “Het lijkt wel alsof de politie en het parket alle elementen die zijn onschuld kunnen bewijzen, gewoonweg niet werden onderzocht”, klonk het. “Waarom is er geen DNA-onderzoek geweest? Zijn DNA is nooit vergeleken met het DNA dat werd aangetroffen op de materialen van de cannabisplantage.”

30.000 euro schadevergoedig

Rechter Vanhoonacker ging daar niet op in. Ze veroordeelde de 41-jarige tot een celstraf van achttien maanden effectief. Aan Eandis moet hij een schadevergoeding betalen van zo’n 30.000 euro. De man tapte elektriciteit af voor de meter.