Eerstejaars COLOMAplus houden uitvindersbeurs 07 maart 2018

02u37 0

De eerstejaars van de A-stroom van COLOMAplus hebben gisteren voor de achtste keer een uitvindersbeurs gehouden. Daarop presenteerden ze hun uitvindingen die ze in het kader van de lessen Nederlands, techniek, plastische opvoeding en ICT hadden ontwikkeld. Roel Rymenants (12) bouwde een prototype van een water-zon-natuurtrein. "Ik heb veel opzoekingswerk verricht en ook nog gedacht aan vliegtuigen en boten, maar heb toch maar voor een trein op water- en zonne-energie gekozen", vertelt hij. Toch wil hij later kok worden. Ighnatio Kelemba Kay-Kay Titan (13) stelde dan weer 'de verwarmde schoen' voor met ingebouwde batterijen, iets wat hemzelf goed van pas zou komen. "Ik kom in de winter toch liever met warme voeten naar school", lacht hij. (WVK)