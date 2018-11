Eerste Vlaamse cartoonist exposeert in Hof van Egmont Wannes Vansina

19 november 2018

09u32 0 Mechelen Nog tot eind november loopt in woonzorgcentrum Hof van Egmont in Mechelen een expositie met werk van George van Raemdonck, de eerste Vlaamse spotprenttekenaar.

De tekeningen hebben de Eerste Wereldoorlog als onderwerp. Bezoekers krijgen een beeld van de gruwelijke oorlog en de barre omstandigheden waarin men moest zien te overleven. “We geven deze tentoonstelling graag plaats in ons zorgcentrum, omdat het mogelijk ook herinneringen oproept bij onze bewoners”, zegt voorzitter van het Zorgbedrijf Rivierenland Koen Anciaux (Open Vld). “Ik waardeer spotprenten en satire enorm, omdat het een creatieve manier is om ideeën te uiten en dat past binnen onze democratische samenleving. Daar moeten we als maatschappij voor openstaan”, vervolgt hij.

Dikke Bertha

George Van Raemdonck was een Belgisch striptekenaar, cartoonist, boekillustrator, boekbandontwerper en kunstschilder. Vanwege de Eerste Wereldoorlog vluchtte Van Raemdonck op 9 oktober 1914 met vrouw en kind naar Nederland. Daar begon hij politieke prenten te tekenen voor De Amsterdammer (nu: De Groene Amsterdammer). ‘De nijvere Bertha’ is zijn eerste spotprent. Deze verwijst naar de Dikke Bertha, een Duitse kanon. Hij was afkomstig uit Boechout. Daar is hij geboren, getogen en uiteindelijk overleden op 77-jarige leeftijd in 1966. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van het Hof van Egmont.