Eerste tractorsluis op Mechels grondgebied 10 augustus 2018

02u40 0 Mechelen De eerste tractorsluis op Mechels grondgebied staat sinds gisteren in de Willibrordusweg in Hombeek. Het stadsbestuur plaatste de sluis op vraag van de Land- en tuinbouwadviesraad.

"De Willibrordusweg in Hombeek is een belangrijke fietsverbinding. Daarom werd de weg enkele jaren geleden afgesloten voor doorgaand verkeer. Maar die paaltjes houden zowel de auto's als de landbouwvoertuigen tegen", zegt schepen van Landbouw Greet Geypen. "Landbouwers moesten daarom met hun zware voertuigen omrijden via de Zemsteweg, waar onder andere een school gelegen is en meer conflicten met het gewone wegverkeer mogelijk zijn. Door de plaatsing van deze tractorsluis kunnen tractoren op hun hoge wielen wél weer door de Willibrordusweg. De paaltjes en de betonblokken zijn verdwenen, en in het midden van de weg werd een goed zichtbare betonblok ingewerkt. Twee betonblokken langszij moeten voorkomen dat autobestuurders via de berm passeren. We zullen deze situatie evalueren, en het systeem mogelijk ook elders invoeren. Ik denk aan wegen in Heffen, Leest en Hombeek die als sluipweg gebruikt worden." (EDT)