Eerste Syrisch-Libanees restaurant opent aan station Wannes Vansina

19 februari 2019

18u29 0 Mechelen In Mechelen is afgelopen weekend het eerste Libanees-Syrische restaurant opengegaan: Tarboosh in de Stationsstraat. De gastvrije uitbater Norig Bedrossian wil iedereen er kennis laten maken met zijn eetcultuur.

Tarboosh, genoemd naar een Syrisch hoofddeksel, is alle dagen geopend van 11 uur tot middernacht. Uitbater is Norig Bedrossian, die sinds 2004 in ons land verblijft, meer bepaald in Brussel. De horeca is de Armeniër niet vreemd. “Mijn vader had in Syrië een restaurant voor wel 800 personen”, vertelt hij. In Brussel had zijn broer een tijdlang een gelijkaardige zaak op de Leuvensesteenweg.

De ontmoeting met een Syrische kok inspireerde Norig om een zaak te openen in Mechelen. “Omdat ik hier veel vrienden heb”, verklaart hij de keuze voor de locatie. Hij presenteert Tarboosh als een Libanees en Syrisch restaurant, maar eigenlijk zijn beide keukens volgens hem hetzelfde. “Maar Libanees is bekender in Europa, vandaar dat ik het heb toegevoegd.”

Bezoekers kunnen in Tarboosh proeven van snacks met exotische namen als mutabbal en baba ganog, grilgerechten als kebab halabi, sandwiches en kipschotels. “Een Syrisch restaurant was er nog niet in Mechelen. We tonen onze bezoekers graag hoe rijk en lekker onze keuken is”, besluit hij.