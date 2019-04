Eerste STEM-kamp schot in de roos Wannes Vansina

15 april 2019

17u30 0

J@M Mechelen blikt tevreden terug op een eerste en volzet STEM-kamp vorige week. Stagiairs van de Thomas Morehogeschool werkten op hun voorstel een hele week met de kinderen rond wetenschap. “Mede dankzij de animatoren is het een succes gebleken en zal er bekeken worden om dit concept verder te zetten in het aanbod van J@M en uit te breiden naar andere wijken”, zegt Younes El Yousfi, verantwoordelijk van J@M. De kinderen maakten onder meer macaronibruggen, vleermuizenhuisjes en raketten. Voor de extra beleving waren zelfs drones aanwezig die ze mochten besturen met een applicatie. Jeugdschepen Abdrahman Labsir diende op het einde diploma’s uit. “Op deze manier willen we de kinderen aanmoedigen om meer te doen met hun creativiteit en te prikkelen om meer te doen in de richting van wetenschap.”