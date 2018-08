Eerste steen Roosendaelveld gelegd WOONZORGCENTRUM BIEDT PLAATS AAN 120 MENSEN MET DEMENTIE ELS DALEMANS

08 augustus 2018

02u47 0 Mechelen Met de officiële eerstesteenlegging werd dinsdag het startschot gegeven voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Roosendaelveld in Mechelen. De nieuwbouw komt op de site tussen de Antwerpse- en Liersesteenweg. Sociaal Huis Mechelen wil de eerste bewoners verwelkomen in het najaar van 2020.

"Het Mechelse woonzorgcentrum Hof van Egmont is niet enkel verouderd, maar met 306 bedden ook een té grote mastodont. We gingen op zoek naar een oplossing, en besloten een deel van het wzc te verhuizen naar de oude ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest. Maar daar is maar ruimte voor 220 bedden, dus moesten we nog een bijkomende locatie zoeken. Die vonden we vlakbij het nieuwe ziekenhuis, en na jaren van plannen en voorbereiden leggen we nu de eerste steen van WZC Roosendaelveld", zegt Mechels schepen en voorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland Koen Anciaux.





34 extra bedden

"In Roosendaelveld zullen 120 mensen kunnen wonen, waarmee we onze totale capaciteit in Mechelen uitbreiden met 34 bedden. Het nieuwe woonzorgcentrum zal zich voornamelijk richten op personen met dementie. Het is vooral deze doelgroep die in een woonzorgcentrum gaat wonen, bij andere senioren ligt de focus op zo lang mogelijk thuis wonen, met de nodige hulp, of verhuizen naar een assistentiewoning."





Bekende gezichten

"Omdat we voor personen met dementie bouwen, werd hier tijdens het ontwerp ook specifiek rekening mee gehouden. We creëren 15 'huizen' voor telkens 8 bewoners, met naast individuele kamers en privébadkamers ook een salon, een eetruimte, een keuken en een buitenruimte. Men woont dus in een kleine groep met een vast team van bekende gezichten dat voor een vertrouwd gevoel moet zorgen. We hebben ons andere woonzorgcentrum, De Lisdodde, verbouwd om ook daar op deze manier te kunnen wonen en zorgen, en merken dat dit een enorm positief effect heeft op de bewoners. Verder komt er ook een ontmoetings- en activiteitenruimte, met onder andere een brasserie waar bezoekers een hapje kunnen eten, een veilige tuin..."





Zorg van de toekomst

"Ook wordt er een bijzondere expositieruimte ingericht, rond 'Zorg van de toekomst'. Living Tomorrow zal hier tonen hoe nieuwe ontwikkelingen concreet worden toegepast in de seniorenzorg: met een assistentiewoning van de toekomst, een apotheek van de toekomst, hulpmiddelen zoals een 'Smart Mirror' en een 'Ambulance Drone'. De voorbereidende werken zijn volop aan de gang, in november van dit jaar moet het gebouw zelf vorm krijgen. We hopen in het najaar van 2020 onze eerste bezoekers te kunnen verwelkomen." Aan het nieuwe woonzorgcentrum hangt een prijskaartje van 28.364 miljoen euro.