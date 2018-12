Eerste schepen van Dierenwelzijn op komst: wel geluidsarm vuurwerk, maar geen jachtrechten meer Wannes Vansina

27 december 2018

17u25 0

Op 2 januari legt Koen Anciaux (57) de eed af als schepen van Dierenwelzijn, een nieuwe bevoegdheid in de stad. Het langst zetelende gemeenteraadslid van Mechelen moet onder meer zorgen voor geluidsarm vuurwerk en meer hondenweiders en wil geen jachtrechten meer toestaan op stadsgrond.

Twaalf punten (van de 545) in het bestuursakkoord gaan concreet over Dierenwelzijn. Een eerste wordt op 2 januari al gerealiseerd: een schepen van Dierenwelzijn. Anciaux is lang niet de eerste in Vlaanderen, maar wel de eerste in Mechelen. “Omdat het belang van Dierenwelzijn toeneemt. Belangrijker dan de titel is dat je daar dan ook iets mee doet, anders strooi je de mensen zand in de ogen”, klinkt het ambitieus. Het eerst punt is al meteen niet gemakkelijk te realiseren: ‘Mechelen stelt een charter op voor een dierenvriendelijk beleid. Zo komt er geluidsarm vuurwerk, voorzien we vegetarisch eten op stadsfestivals en komt er een hondenweide in elk wijk.’. ‘Geluidsarm vuurwerk bestaat, maar het is duurder en we kunnen het niet afsteken aan de post zoals nu. Mijn idee is om te onderzoeken of het bovenop de toren wél kan”, zegt Anciaux. Ook een hondenweide in elke wijk wordt geen eenvoudige klus. Op dit moment zijn die loopzones dun gezaaid. “Probleem is niet zozeer de kostprijs, wel om geschikte locaties te vinden en ervoor te zorgen dat de baasjes de weides ook netjes houden.”

De lastigste opgave wordt mogelijk het niet langer toestaan van jachtrechten op gronden van het Sociaal Huis. “Jagen om te jagen is gewoon niet meer van deze tijd. Al is de tijd dat jagers zelf massaal wild uitzetten en zomaar op alles schieten zeker voorbij”, weet Anciaux. Vraag is of de landbouwers zo blij gaan zijn met een jachtverbod, om over de wildbeheerseenheden nog te zwijgen. “We gaan onderzoeken hoe we wildschade of eventuele nevenwerkingen van de afschaffing kunnen beperken of ‘verzekeren’. Dat zal in overleg gebeuren met de landbouwers – ik ben ook bevoegd voor Landbouw.”

Andere actiepunten: het verhogen van de kennis bij de politie rond dierenwelzijn, het opzetten van een samenwerking met een dierenambulance en een nauwe en constructieve samenwerking met de Dierenbescherming, “die onze eerste partner wordt in alles wat met dierenwelzijn te maken heeft”. De stad wil ook huisdieren toelaten in sociale woningen, serviceflats en woonzorgcentra, waar het kan. “Ze mogen natuurlijk geen overlast veroorzaken en er moet rekening worden gehouden met mensen met allergieën.” Wat katten betreft, wil de schepen blijven inzetten op sterilisatie. “De actie ‘maart sterilisatiemaand’ van het Sociaal Huis, waarbij we baasjes aanmoedigen om hun kat te kat laten steriliseren of castreren, breiden we misschien maar beter uit naar het ganse jaar.”

Opvallend: Anciaux zal bij zijn eedaflegging degene zijn met de meeste ervaring nu Frank Nobels er niet meer bij is. Hij zetelt al dertig jaar in de gemeenteraad en doet er nu dus nog eens zes bij, waarvan de eerste drie als schepen. “Mijn zoon Bavo was twee dagen toen ik de eerste keer de eed aflegde. Nu wordt hij zelf schepen in Willebroek. Dit is een wat speciale periode.” Naast Dierenwelzijn wordt Anciaux onder meer ook bevoegd voor Financiën.