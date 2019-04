Eerste prairietuin fleurt Kardinaal Mercierplein op Wannes Vansina

18 april 2019

09u24 0 Mechelen Arbeiders hebben deze week de grasperken op het Kardinaal Mercierplein in Mechelen vervangen door wilde grassen, planten en bloemen. De prairietuin moet voor meer biodiversiteit en een betere waterinfiltratie zorgen.

De stad investeert 4.200 euro in 3.200 nieuwe planten voor het Mercierplein. Schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen) stak ze mee in de grond. “Dit is een project waar ik erg fier op ben, dus kom ik graag wat helpen. Deze prairieweide is de eerste in de Mechelse openbare ruimte en een voorbode van veel meer bloemenweides de komende jaren in onze stad”, zegt hij.

In een prairietuin of bloemenweide worden tientallen – in dit geval 28 - verschillende soorten planten, grassen en bloemen aangeplant. De plantenmix verandert vijf à zes keer per jaar van kleur en structuur, heeft slechts één maaibeurt nodig en heeft enkel extra water nodig bij extreme droogte. Het zorgt voor een betere waterinfiltratie, trekt volop bijen, vlinders en andere insecten aan en heeft geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen nodig.

Princen roept iedereen op om het gras in zijn privétuin zo veel mogelijk te laten groeien of om grasvelden zo veel mogelijk te vervangen door bloemenweides. Hij volgt daarmee de oproep van de klimaatcampagne www.byebyegrass.eu, die gesteund wordt door onder meer Herr Seele, Bartel Van Riet, Dirk Draulans en Steven Vromman.

Elders koos de stad eerder al voor bloemen. Op de Ring, langs de N15 en in de Postzeggellaan zijn in totaal 210.000 bloembollen geplant, goed voor een totale kostprijs van 46.000 euro. Het gaat om een mengsel van narcissen (maart-april), sierui (mei-juni) en prairielelies (juni-juli). De paasbloemen mochten de Mechelaars reeds bewonderen. “Ze zorgen niet alleen voor kleur in het straatbeeld maar zijn opnieuw een erg goede voedingsbodem voor bijen en insecten.”