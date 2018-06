Eerste plogging-sessie levert vijf volle vuilniszakken op 04 juni 2018

02u30 0 Mechelen Vijf volle vuilniszakken, dat is het resultaat van de eerste sessie 'plogging' in Mechelen.

"Plogging staat voor een combinatie van joggen en zwerfvuil verzamelen, wij gaan hier voortaan wekelijks werk van maken. Onze eerste workout telde 12 volwassen deelnemers, die een parcours van 5 kilometer aflegden doorheen de Dijlestad, onderweg enkele stevige oefeningen deden én vier vuilniszakken vulden met zwerfvuil", zegt initiatiefnemer Filip Coenen.





Nog twaalf keer

"Voor de 6 kinderen die deelnamen werd een apart parcours van 3 kilometer uitgestippeld, zij konden onderweg ravotten in de Kruidtuin en verkenden het Dijlepad."





"Zij verzamelden vooral héél wat sigarettenpeuken. De komende weken volgen nog 12 gratis sessies, telkens op zondag om 10 uur in een andere wijk. Op 10 juni starten we in de Hamerstraat, daarna komen ook Heffen, Walem, Muizen, Battel, Hombeek, Leest... aan de beurt. Data en locaties vind je op Facebook."





"Iedereen is welkom om deel te nemen, wij hopen dat Mechelaars na onze sessies zelf blijven ploggen zodat iedereen op ter mijn tijdens het sporten meteen zijn of haar eigen wijk netjes houdt." (EDT)