Eerste Lunalia brak records 08 mei 2018

02u53 0

Het Festival van Vlaanderen Mechelen blikt tevreden terug op het voorjaarsfestival dat de afgelopen weken meer dan 150 kunstenaars uit 13 landen naar Mechelen bracht. Met een nieuwe directeur en onder de nieuwe vlag Lunalia lokte het internationaal stemmenfestival 4.476 bezoekers. Volgens het festival is dat een record.





De volgende editie van Lunalia vindt plaats van 27 april tot 12 mei 2019. Het is dan de 50ste verjaardag van het Festival van Vlaanderen in Mechelen.





(WVK)