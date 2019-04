Eerste kamperende ouder slaapt nog twee weken aan schoolpoort Els Dalemans

12 april 2019

20u28 0 Mechelen Met nog twee weken te gaan tot de inschrijvingen, staat nu al het eerste tentje aan de schoolpoort van Freinetschool Villa Zonnebloem in Mechelen. De familie van de kleine Annabel stippelde een beurtrol uit voor de komende veertien dagen. “Het is misschien absurd dat we dit doen, maar het is al even absurd dat het systeem ons dwingt om hier te slapen voor een plaats op school”, zegt Chantal De Vroe.

Op vrijdag 26 april om 8.30 uur is het zover: dan kunnen ouders hun kinderen inschrijven in Villa Zonnebloem. Na de voorinschrijvingen voor broers en zussen van leerlingen en voor kinderen van personeel van de school zijn er nog 6 plaatsen vrij voor indicatorleerlingen en 2 voor niet-indicatorleerlingen. In de Freinet-vestiging Het Zonnehuis zijn er nog 2 plaatsen voor indicatorleerlingen en zelfs géén plaats meer voor niet-indicatorleerlingen.

Omdat de ouders van Annabel niet het risico wilden lopen naast één van de twee vrije plaatsen voor hun dochter te grijpen, mobiliseerden ze de hele familie. Vrijdag zat Chantal De Vroe -de tante van Annabels mama- aan het muurtje naast de schoolpoort op het Berthoudersplein. “Annabel woont in Sint-Katelijne-Waver, met twee scholen vlakbij huis. Maar haar ouders kiezen heel bewust voor Freinetonderwijs, en de dichtstbijzijnde school is Villa Zonnebloem. We merkten meteen dat dit voor hen héél belangrijk is, en konden met onze grote familie dan ook een beurtrol uitwerken. Twee dagen geleden, woensdag, gingen we van start.”

“Ik sta zelf in het onderwijs, dus ik neem tijdens de paasvakantie heel wat shiften overdag voor mijn rekening. De papa en opa van Annabel komen vooral ‘s nachts aan de poort slapen, dat vindt iedereen toch veiliger. Ook haar mama doet, naast haar werk en de zorg voor haar dochter, haar deel. We beseffen dat het twee erg lange weken worden, maar als we nu doorbijten zijn we er zeker van dat Annabel hier 9 jaar lang naar school kan gaan. Langs de andere kant is het absurd dat je dit moét doen om een kind ingeschreven te krijgen op de school die je wil.”

Chantal vertelt haar verhaal met een dikke jas en handschoenen aan. “Het is nog heel koud buiten, als de zon schijnt kan ik me wat beter warmen. Annabels opa lag ‘s nachts echt te bibberen in zijn tentje. Maar een mobilhome huren kost enorm veel geld, dus we zagen niet meteen een andere oplossing. Ik sta hier voorlopig ook nog alleen, dus dan zijn het lange uren. De zaakvoerder van de winkel aan de overkant van het plein kwam me meteen vertellen dat ik daar gebruik mag maken van het toilet, en de buren kwamen eerder al familie uitnodigen om bij hen een hapje te eten. Zo’n steun doet deugd.”

Eigenlijk had de familie van Annebel dit niet moeten doen, want er was een Vlaams decreet in de maak dat komaf zou maken met het schoolkamperen. Net voor dit decreet zou gestemd worden in het Vlaams Parlement, riep de Franse gemeenschapscommissie in Brussel echter een belangenconflict in. Het decreet -dat maakte dat er alleen nog digitaal ingeschreven kan worden- verdween zo in de koelkast. Zo worden er dus dit jaar weer aan verschillende scholen tentjes en kampeerstoelen verwacht.