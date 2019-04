Eerste ‘gevangenis light’ voor 15 gedetineerden komt in Mechelen Els Dalemans

06 april 2019

21u27 2 Mechelen Het eerste transitiehuis of ‘light-gevangenis’ voor gedetineerden in België wordt ingericht in de Hanswijkstraat in Mechelen. Er zal plaats zijn voor zo’n 15 mensen, die er begeleid worden om om tegen het einde van hun straf weer te kunnen functioneren in de maatschappij. “Wij waren zelf vragende partij, omdat we enorm geloven in dit project”, zegt burgemeester Bart Somers.

De ministerraad van de federale regering besliste dat het eerste transitiehuis van het land wordt ingericht in de Dijlestad. Het project wordt een samenwerkingsverband van G4s Care en de stichting Exodus Nederland onder de naam ‘Sterkhuis’.

Hanswijkstraat

Het transitiehuis, met plaats voor een vijftiental gedetineerden, krijgt onderdak in twee panden in de Hanswijkstraat 46 en 48. De woningen zijn eigendom van het Sociaal Huis, in het verleden werd er winternachtopvang voor thuislozen aangeboden. Voor dat project gaat stad Mechelen nu op zoek naar een nieuwe locatie. Het transitiehuis zal de stad geen geld kosten, vanuit de hogere overheid wordt immers een budget van 900.000 euro vrijgemaakt voor het project.

“We waren zelf vragende partij om dit project naar Mechelen te halen. Er lagen in totaal zeven verschillende steden op tafel als optie, dus we zijn blij en fier dat net wij deze primeur krijgen”, zegt Somers. “Onze prestaties in het verleden op het vlak van integrale veiligheid maken de keuze voor Mechelen niet zo vreemd. Bovendien werkten we als stadsbestuur in het verleden al samen met de Vlaamse overheid voor de oprichting van een besloten jeugdinstelling op ons grondgebied. Die instelling aan de Jubellaan verricht schitterend werk. Jongeren worden er met vallen en opstaan weer op het rechte pad gebracht. Wij hopen dat ook dit transitiehuis een gelijkaardig succesverhaal wordt.”

Negatieve reacties

Op sociale media wordt het nieuws niet enkel positief onthaald. Enkele Mechelaars reageren fel, negatief en soms zelfs angstig op het bericht. “Onze stad telt 86.000 inwoners, ongetwijfeld zullen enkelen deze reflex hebben. Sociale media zijn ook niet meteen een goede graadmeter, toch is zo’n reactie ergens begrijpelijk. Bij het nieuws over de komst van de jeugdinstelling reageerden sommigen ook bang”, zegt Somers.

“De re-integratie van ex-gedetineerden is echter niet alleen belangrijk voor deze mensen zelf, maar zeker ook voor de maatschappij. Een transitiehuis is een soort van ‘light-gevangenis’, waar deze mensen met hun vrijlating in zicht intensief begeleid worden om weer zelfstandig te kunnen wonen, werken en functioneren. Er wordt ingezet op actief burgerschap en zelfredzaamheid , en zo vermijden we recidive. Onze samenleving wordt hier veel beter van, en dat is niet het geval wanneer men ongeleide projectielen zonder begeleiding zou vrijlaten.”

Als het pilootproject na evaluatie een succes blijkt te zijn, komt er een uitbreiding naar ongeveer 100 plaatsen verspreid over Vlaanderen en Wallonië.