Eerste e-taxi maakt intrede STAD WIL TEGEN 2030 ALLEEN NOG ELEKTRISCHE TAXI'S WANNES VANSINA

27 maart 2018

03u18 0 Mechelen Wie in Mechelen vervoer nodig heeft, kan nu ook kiezen voor een elektrische taxi. Eigenaar Ecodrive Taxi stelde maandag z'n paradepaardje voor, amper drie maanden nadat de stad besliste om taximaatschappijen te subsidiëren die voor zo'n zero-emissievoertuig kiezen. Bedoeling is dat er tegen 2030 alleen naar maar e-taxi's rondrijden in de stad.

Het aantal elektrische taxi's in Vlaanderen is nog dun gezaaid. Met amper vijftien zijn ze, en daar wil de stad iets aan doen door in te stappen in het project 'Clean Power for Taxis' van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Belgische taxifederatie GTL. Sinds eind vorig jaar is alvast een tijdelijk reglement in voege dat bedrijven die een e-taxi aankopen beloont met een premie van 4.000 euro. De keuze is nu nog vrijblijvend, maar dat verandert in 2025. Vanaf dan zal de stad enkel nog e-taxi's een vergunning geven.





"Taxi's zijn voortdurend op de baan en daardoor veroorzaken de diesel- en benzinemotoren aanzienlijke geluidshinder en schadelijke uitstoot in de stad. Elektrische taxi's daarentegen rijden geruisloos door de stad en stoten geen schadelijke stoffen uit", motiveert schepen Marina De Bie (Groen).





Ecodrive Taxi is de eerste die op de kar springt. Het bedrijf, onderdeel van People's Driving, kocht een BMW i3 aan. "We moesten sowieso een van onze drie stadsvoertuigen vervangen. Daarom zijn we met de BBL een aantal berekeningen gaan maken. De cijfers lijken met de subsidie van de stad positief", zegt Jens Van de Ven. Het bedrijf, dat eerder al experimenteerde met alternatieve brandstoffen, wil nu met de e-taxi leren omgaan. De autonomie van zo'n 200km is uiteraard beperkter dan van een klassieke wagen. "Het wordt wat afwachten wat het geeft. Sowieso zullen we hem voor 95% inzetten voor lokale ritten in de binnenstad en niet voor langere verplaatsingen."





Voorrang

De e-taxi krijgt alvast voorrang op de klassieke taxi's in de wachtrij aan het station om de tijd die verloren gaat met het opladen te compenseren. Hij is dankzij opvallende bestickering ook herkenbaar als elektrisch voertuig. Volgens BBL-woordvoerder Laurien Spruyt moet het voertuig zo mee zorgen voor een 'mental shift'. "Er bestaan nog veel vooroordelen tegenover elektrische voertuigen", verklaart ze. Van de Vens indruk is alvast positief. "Hij rijdt heel plezant en lijkt over de baan te zweven." Voorlopig lieten nog geen van de vele andere taxibedrijfjes die Mechelen rijk is de stad weten ook interesse te hebben. Overigens subsidieert Mechelen niet alleen e-taxi's, maar ook bedrijven die publieke laadpalen plaatsen op hun terrein. De stad wil later ook zelf een snellaadpaal realiseren in de omgeving van het station. De stad is overigens niet zinnens om de particuliere aankoop van elektrische voertuigen te gaan betoelagen. De schepen verwijst naar de Vlaamse subsidies.