Eerste deel Nieuwedijkstraat bijna klaar 04 april 2018

In de week van 9 april zal het kruispunt van de Papenhofstraat en een deel van de Grote Nieuwedijkstraat opnieuw worden opengesteld voor het verkeer. Op datzelfde ogenblik kan de aannemer starten met fase 2 van de vernieuwing van de Grote Nieuwedijkstraat, met rioleringswerken aan het kruispunt met de Gebroeders Romboutsstraat richting Nijverheidstraat. "Deze werkzaamheden zullen een vijftal maanden in beslag nemen", licht schepen van Openbare Werken Bart De Nijn (N-VA) toe. Het verkeer en de bussen blijven omrijden, voetgangers en fietsers blijven in de werfzone steeds doorgang hebben. (WVK)