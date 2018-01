Eerste Damiaanactie zonder Johnny Ronaldo CIRCUSARTIEST (84) MOET VERSTEK GEVEN VOOR 50STE EDITIE WANNES VANSINA

25 januari 2018

02u33 0 Mechelen Voor de 50ste keer trekken vrijwilligers zondag in Muizen van deur tot deur om geld in te zamelen voor de Damiaanactie. Voor het eerst zal Jan Van den Broeck (84) - beter bekend als circusartiest Johnny Ronaldo - daar niet bij zijn. "Ik heb hier een heel jaar naar toegeleefd, maar heb vorige week mijn klop gekregen."

Jan verwelkomde ons gisteren bij hem thuis. De fiere cowboy oogde breekbaar. Hij is dan ook nog maar net terug uit het ziekenhuis. "Hij is vijftien kilo afgevallen op twee weken tijd", verklaart echtgenote Maria. Jan zal zondag voor het eerst in vijftig jaar niet meegaan om geld in te zamelen voor de Damiaanactie, al geeft hij dat zelf niet graag toe. 'A real cowboy has to die in his boots' (een echte cowboy moet sterven in zijn laarzen), pleegt hij al eens te zeggen. Maar het gaat eenvoudigweg niet meer. Zijn hoofd en benen willen niet meer mee.





Passie

"Na het circus is de Damiaanactie mijn grootste passie. Ik heb een heel jaar toegeleefd naar die vijftigste editie. Ik zou zo graag willen, maar het gaat niet. Ik heb mijn klop gekregen. Maar als het kan, dan wil ik dat Maria mij wel tot zaal Rerum Novarum brengt, van waaruit de actie in de Sint-Lambertusparochie vertrekt."





De eerste geldinzameling voor de Damiaanactie organiseerde hij in 1968 samen met Albert Ribbens, de burgemeester van de toenmalige gemeente Muizen. "Ik herinner mij dat we samen van deur tot deur gingen. We geraakten niet vooruit, want overal vroegen ze hem binnen omdat ze hem ergens voor nodig hadden", herinnert Jan zich. Hij is al van kindsbeen af begeesterd door Pater Damiaan. "Ik vond het een triest verhaal, over die melaatsen. Tot ik in de jaren 60 in contact kwam met de Damiaanactie en hoorde dat de ziekte wél te genezen was en dat het zelfs niet duur was: 100 frank. Toen heb ik beslist actie te ondernemen."





Koploper

De Damiaanactie in Muizen is al vele jaren een van de koplopers in Vlaanderen wat betreft het opgehaalde bedrag per inwoner. Ze haalt telkens 6.000 à 7.000 euro op, goed om 150 zieken mee te genezen. Niet alleen dankzij de huis-aan-huisactie, ook dankzij de bijdrage van de Sint-Lambertusschool en stortingen van Muizenaars het jaar door. "Haast overal worden we positief onthaald. Al staat ergens een huis met een bordje 'Weer of geen weer, altijd welkom'. We hebben er nooit iets gekregen", weet Jan.





Dat de oprichter stopt, betekent zeker niet het einde van de Damiaanactie in Muizen. Sinds enkele jaren neemt Walter Schroons de administratieve coördinatie op zich in navolging van zijn vader Frans. "We kunnen terugvallen op een ploeg van een 50-tal vrijwilligers. Inge Couttenier neemt de coördinatie op zich in de Albertusparochie, een vriendengroep neemt Planckendaelstraat en omgeving voor zijn rekening. Ook de Chiro komt elk jaar met een delegatie. Er is zelfs al sprake van geweest om het grondgebied uit te breiden." Hij roept de Muizenaars op om dit jaar extra gul te zijn. "We willen deze jubileumeditie ons record breken", aldus Schroons. Johnny Ronaldo wil overigens nog niet gezegd hebben dat het ook met het circus definitief gedaan is. "In december speelde ik nog mee in de voorstellingen in Lier. Dat was perfect, toch?"