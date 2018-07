Eerste buurtpark met gratis wifi 02 juli 2018

In Mechelen is de zomervakantie groen ingezet met de opening van een nieuw park tussen de Grote Nieuwendijkstraat en de Kalverenstraat. Het gebied heeft een oppervlakte van 4.500 vierkante meter, de nodige fietsenstallingen, zones om te spelen en te zitten... Het Kalverenpark is meteen ook het eerste buurtpark in Mechelen met gratis wifi. Dit laatste is de verwezenlijking van Draadloosmechelen.be. "We pakken uit met een bijzonder concept: 'gratis wifi voor elke buur'", zegt initiatiefnemer Tim De Cock. "Mijn doel is om de digitale kloof te helpen dichten. In Mechelen is 10 tot 15 procent van de gezinnen kansarm. Toch wil ik hen allemaal de kans geven om gebruik te maken van draadloos internet. Ik hoop op termijn zo'n groot netwerk uit te bouwen dat alle Mechelaars hiervan kunnen profiteren. Daarom ben ik nog op zoek naar locaties en sponsors." Info: www.draadloosmechelen.be. (EDT)