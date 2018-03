Eenzame overledenen herdacht 22 maart 2018

02u59 0

Het Mechelse ontmoetingscentrum De Lage Drempel organiseerde woensdag een herdenkingsplechtigheid voor 27 stadsgenoten die vorig jaar in eenzaamheid overleden en waarvan de stad de uitvaart (noodgedwongen) op zich nam. Een 80-tal aanwezigen woonde de plechtigheid bij. Schepen Koen Anciaux (Open Vld) wees erop dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, in het bijzonder bij zijn of haar overlijden. "Deze mensen leefden eenzaam en stierven eenzaam. Wij willen voorkomen dat mensen opgaan in het niets. Zij hebben net als iedereen recht op een waardige uitvaart." Voor de 27 overledenen werd een handgemaakte klaproos geplant in bloembakken onder muzikale begeleiding van het Koor van de Lage Drempel. (WVK)