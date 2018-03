Eenrichtingsverkeer op Zemstseweg voor aanleg kruispunten 13 maart 2018

Het verkeer op de Zemstseweg in Hombeek kan van 21 maart tot en met 27 maart enkel in de richting van Zemst rijden. Dat naar aanleiding van de aanleg van twee nieuwe kruispunten voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk De Bergen die Brummo momenteel ontwikkelt aan de Eglegemvijver. Verkeer dat in de richting van Hombeek moet, dient om te rijden via Zemstseweg, Kattestraat, Houtestraat en Bankstraat. De fietsers en voetgangers krijgen een doorgang via een afgescheiden corridor op de rijbaan. (WVK)