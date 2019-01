Eendenterreur in Otterbeek: stad laat dieren vangen Wannes Vansina

23 januari 2019

12u02 0 Mechelen Sommige bewoners van Otterbeek zijn niet te spreken over de eenden die hun intrek hebben genomen in de Mechelse wijk aan de R6. Ze besmeuren de buurt met hun uitwerpselen. Andere geven hen dan weer eten waardoor ze blijven.

Het naar schatting 20-tal eenden besmeurt paden en terrassen met hun uitwerpselen. “Ze komen ’s nachts beschutting zoeken aan de huizen en laten dan veel vuil achter”, getuigt een van de bewoners. Nochtans hebben de bewoners zelf schuld aan het probleem. “Sommigen vinden de eenden wel leuk en voederen massaal. Dat ondanks de bordjes die oproepen om niet te voederen en de uitdrukkelijke vraag van Woonpunt in brieven om ermee te stoppen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Koen Anciaux (Open Vld). Op vraag van de stad ging het Vogelopvangcentrum (VOC) van Malderen vorige week al een aantal eenden vangen. “Ze verblijven momenteel bij ons, in afwachting van adoptie. Het gaat om barbarie-eenden, eenden die bij ons niet in het wild voorkomen. Mogelijk zijn ze afkomstig uit het nabijgelegen Tivolipark of ergens anders ontsnapt”, zegt John Acke van het VOC. Nog meer eenden gaan vangen heeft volgens hem geen zin. “Eerst moeten de bewoners stoppen met hen eten te geven, want zo creëren ze daar natuurlijk een paradijs voor die dieren.” Hij waarschuwt ook voor de gevolgen, ook al zijn barbaries volgens hem “brave beesten”. “We hebben ook meerdere krengen aangetroffen. Dat zorgt voor ratten”, waarschuwt hij.