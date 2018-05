Een ziekenhuis verhuizen doe je zo AZ SINT-MAARTEN HOUDT GROTE GENERALE REPETITIE VOOR OKTOBER WANNES VANSINA

15 mei 2018

03u20 0 Mechelen De drie campussen van AZ Sint-Maarten in Mechelen en Duffel smelten halfweg oktober samen. Om de verhuis van 300 patiënten naar het nieuwbouwziekenhuis in goede banen te leiden, vond gisteren alvast een proefverhuis plaats.

De verhuis start op 15 oktober. Op amper een week tijd wil Sint-Maarten de gigantische operatie tot een goed einde brengen, met op piekdagen de verhuis van wel 20 diensten. Patiënten én materiaal. "Door alles op een zo korte tijdsspanne te doen, beperken we de onduidelijkheid voor de bevolking", legt directeur Planning en Ontwikkeling Nico Garmyn uit. Het is ook van belang voor de werking van het ziekenhuis. "Diensten zijn vaak afhankelijk van elkaar." Het ziekenhuis gaat niet over een nacht ijs, maar werkt onder begeleiding van de gespecialiseerde adviesverstrekker Omni Care Consult al drie jaar aan de voorbereidingen om zowel patiënten, apparatuur als materialen comfortabel, efficiënt en vooral veilig naar de nieuwe campus te verhuizen. Medewerkers van het Rode Kruis zullen patiënten verhuizen van bed naar bed, indien nodig samen met beademingstoestellen en medicatiepc's. In een commandowagen van de hulporganisatie, die anders wordt ingezet bij noodsituaties of grote evenementen, zullen alle bewegingen nauwgezet worden gevolgd dankzij een track- en tracesysteem. "We zullen op elk ogenblik weten waar de patiënt zich bevindt", zegt consultant van Omni Care Consult Jasper Thijs.





Vlot verlopen

Onderweg op het parcours vatten politieploegen post op de kruispunten om voor een vlotte doorstroming voor de dagelijks tot 15 ambulances te zorgen. De proefverhuis van maandag liet het ziekenhuis toe om de verhuisdraaiboeken, procedures en commandocel te testen. Al bij al verliep de test vlot. "Ik ben goed geïnformeerd en het transport is goed gegaan", vertelt hoofdverpleegkundige van de polikliniek Els Allaert, die voor de gelegenheid voor patiënte speelde. "Hier en daar zijn nog bijsturingen nodig, maar daar diende deze oefening ook voor." Gestart wordt de verhuis op 15 oktober met Campus Zwartzustersvest. Twee dagen later sluit Campus Rooienberg (op radiologie na), op donderdag Campus Leopoldstraat. "Tijdens de verhuisweek verzekeren we de continuïteit van de zorg. Ook al is de nieuwe spoed operationeel, dan nog blijven we een permanentie in de oude verzorgen zolang er licht brandt in de campus, om misverstanden te vermijden", zegt Garmyn. De verhuis start overigens al een stuk voor oktober. Zo neemt het magazijn al op 1 juli zijn intrek, andere afdelingen als de apotheek en labo's volgen. De komende maanden worden de personeelsleden opgeleid om in de nieuwe ziekenhuisomgeving te leren werken, op 22 augustus gaan ze de boel uittesten door een dagje 'ziekenhuis te spelen'.