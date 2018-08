Een kandidaat-koper voor pastorie 22 augustus 2018

Slechts één kandidaat-koper heeft zich bij de stad aangemeld voor de pastorie in Heffen. Mechelen wil de voormalige pastoorswoning van de hand doen voor 275.000 euro, maar stelt wel voorwaarden. Zo moet de koper het te renoveren gebouw een herbestemming geven die voor wat meer leven zorgt in het slaapdorp, bijvoorbeeld in de vorm van een winkel of een horecazaak. "Op 4 september zal de kandidatuur worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie", zegt schepen Greet Geypen (Open Vld). Dat er slechts één kandidaat is, deert haar niet. "Meerdere is altijd beter, maar als dit een valabele is, kunnen we verder." Over de inhoud van de kandidatuur kon ze zich niet uitspreken. (WVK)