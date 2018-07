Een jaar effectief voor diefstal van zes flesjes parfum 26 juli 2018

02u33 0 Mechelen Een Georgiër die enkele jaren geleden naar België reisde met een valse identiteitskaart en vals rijbewijs heeft een jaar cel gekregen.

De man stond eerder terecht voor de diefstal van enkele flesjes parfum bij parfumerizaak Ici Paris Xl in het centrum van Mechelen. Hij werd op heterdaad betrapt en in de boeien geslagen. Sindsdien zit hij in de cel. Zo'n drie maanden inmiddels.





Zijn raadsman vond dat meer dan voldoende voor 'maar zes flesjes parfum'. Hij vroeg een straf met uitstel maar kreeg die niet. De Mechelse rechter tilde zwaar aan alle feiten. Ook het bezit van de valse identiteitsdocumenten.





De man moet verder ook nog een geldboete van achthonderd euro betalen. Of er beroep werd aangetekend tegen het vonnis, is niet geweten.





(TVDZM)