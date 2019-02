Een jaar cel voor fietsdiefstal TVDZM

26 februari 2019

Rachid B. is door de rechter voor een jaar effectief naar de gevangenis gestuurd. De man stond terecht voor een fietsdiefstal. De diefstal van de elektrische plooifiets zelf pleegde hij in juli 2018. De politie kon B. identificeren op basis van camerabeelden. Daarop was duidelijk te zien hoe B. de fiets wegnam en er vervolgens vandoor ging. “Mijn cliënt is zwaar drugsverslaafd”, zei de advocaat van B. “Hij moet nu dringend iets doen om aan zijn drugsproblematiek te kunnen werken. Wij vragen een straf met uitstel gekoppeld aan een residentiële opname.” De rechter ging hier niet op in. Zij veroordeelde de man tot een effectieve celstraf. Op de camerabeelden was B. vergezeld door een tweede beklaagde: Nordin M. De man riskeerde tien maanden cel. Zijn advocaat vertelde de rechter dat hij niets met de diefstal te maken had. “Hij was enkel met een vriend naar het stad getrokken. Hij kon toch nooit weten dat die vriend een fiets ging stelen”, klonk het. De rechter sprak M. vrij.