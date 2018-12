Een jaar cel voor discrimineren van vrouwelijke agent TVDZM

17u10 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Mohammed T. (48) schuldig bevonden aan discriminatie en weerspannigheid tegenover de politie. De veertiger kreeg een celstraf van een jaar effectief.

De veertiger stond terecht voor feiten van eind maart 2018. De man wilde toen een klacht gaan indienen op het politiekantoor tegen een buurman. “Maar meneer was duidelijk dronken”, zei de openbaar aanklager destijds. “De politie wilde hem naar huis sturen om eerst af te koelen maar dat werkte als een rode lap bij een stier.” De Mechelaar begon te roepen en te schelden tegen de politie-agente. “Ik praat niet vrouwen”, klonk het. De politie besloot vervolgens om de man te arresteren en op te sluiten in een politiecel. Daar ging het opnieuw van kwaad naar erger. “Eerst bedekte hij de camera van zijn cel met zijn matras en lakens”, ging het parket verder. “Toen de agenten ingrepen, gooide hij met zijn gsm-toestel. Die waren de agenten vergeten af te pakken.” Een agent liep lichte verwondingen op. De feiten werden niet betwist. “Ik heb zo gereageerd omdat de agenten me zo verschrikkelijk hadden behandeld”, zei hij tegen de rechter. De man kreeg een celstraf van een jaar effectief en zal ook een geldboete van 800 euro moeten betalen. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.