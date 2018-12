Een jaar cel voor belaging van ex TVDZM

05 december 2018

De rechter in Mechelen heeft de 49-jarige Hassan K. opnieuw schuldig bevonden aan belaging. De man werd al een keer veroordeeld in juni van dit jaar maar tekende verzet aan. De feiten waarvoor hij zich moest verantwoorden waren niet mals. Hij sloeg zijn vrouw én dochter omdat deze volgens hem te westers waren gekleed. Beklaagde kreeg in dat vonnis ook een contactverbod opgelegd. Alleen hield hij er zich niet aan. In september 2018 begon hij ‘s avonds op de deur van zijn ex te bonken en dreigde de veertiger ermee om zijn vrouw te vermoorden of te verminken. Niet veel later werd hij gearresteerd. K. was duidelijk onder invloed van drugs. “Maar dat was afkomstig mijn eten”, beweerde de veertiger. “Ik had toen tajine gegeten.” Verder ontkende hij de belaging. Volgens zijn raadsman was hij enkel langs geweest om te kijken of zijn dochter inderdaad was lastig gevallen door een jongen. “Iets wat hij kort daarvoor had vernomen”, aldus de verdediging. Rechter Suzy Vanhoonacker oordeelde dat alle feiten bewezen waren en legde hem een celstraf van een jaar effectief op. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend.