Echtparen vieren diamanten huwelijksverjaardag 25 juli 2018

Deze drie Mechelse echtparen hebben in juli hun diamanten bruiloft gevierd. Naar aanleiding daarvan werden ze door schepen Marc Hendrickx in naam van het stadsbestuur in de bloemetjes gezet tijdens een ontvangst op het stadhuis. Het toeval wil dat de huwelijksjubilarissen nagenoeg op dezelfde dag huwden. Het echtpaar Willems-Stok trad op 15 juli 1958 in het huwelijk, de koppels Meyer-Goovaerts en Hilderson-Stevens een dag eerder.





(WVK)