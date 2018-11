Echtpaar start wafelzaak in leegstaande aubette Wannes Vansina

23 november 2018

19u23 0 Mechelen De leegstaande aubette aan de ingang van de Kruidtuin in de Mechelse winkelstraat Bruul krijgt midden december een nieuwe invulling. Fantastic Wheels zal er verschillende soorten wafels aanbieden.

Enkele weken geleden werd de concessie voor de uitbating van de rechtse aubette door de stad opnieuw opengesteld om het paviljoentje een nieuwe invulling te geven. Zes kandidaten meldden zich aan. “De aubette is strategisch heel gunstig gelegen bij de toegang van de Mechelse hoofdwinkelstraat en leent zich met veel passanten perfect tot een kleinschalige horeca-invulling. Het concept van ‘Fantastic Wheels’ vormt zeker een gepaste aanvulling op de tegenover gevestigde milkshakebar in de linkse aubette. Bovendien willen de uitbaters een link met Mechelen Kinderstad tot uiting brengen”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). Fantastic Wheels, dat zijn drie foodtrucks uitgebaat door Pieter Van de Bulck en zijn vrouw Sphe Nyoni. Ze zullen lekkers als Bubblewaffles, Brusselse wafels, wafels op een stokje en pannenkoeken met Oreo verkopen. “We zijn al langer op zoek in onze stad naar een pand. Met onze trucks komen we overal, maar bijna nooit in Mechelen”, vertelt Pieter. Fantastic Wheels bestaat vijf jaar. “Als echte Mechelaars willen we zeer graag met onze wafels meebouwen aan een positief Mechelen. Wij zijn de stad dan ook zeer dankbaar voor deze mooie, spannende en nieuwe uitdaging!”