Duo verdacht van fietsdiefstal TVDZM

08 november 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft een verdacht duo opgepakt. Het ging om een 34-jarige man en een vrouw van 29 jaar oud. “De vrouw stond geseind in een gerechtelijk onderzoek en was in het bezit van een kniptang. De man was in het bezit van een fiets waarover ze geen uitleg konden geven”, meldt de politiezone Mechelen-Willebroek. Beiden werden overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor. De vrouw werd ter beschikking gesteld van het parket. De fiets en ook de kniptang werden in beslag genomen.