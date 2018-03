Duo twintigers staat terecht voor cocaïnehandel 08 maart 2018

02u37 0 Mechelen Twee jongeren van 21 en 24 jaar oud stonden gisteren voor de rechter. Openbaar aanklager Lieselotte Claessens verdacht hen van het cocaïnehandel. Ze vorderde tegen de oudste verdachte een effectieve celstraf van twee jaar, de 21-jarige riskeert achttien maanden met probatie-uitstel.

Beide verdachten werden opgepakt na een controle van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Die kwam er nadat er informatie was binnen gekomen dat de 24-jarige drugs zou dealen.





Wagen aan kant gezet

"Toen bleek dat beklaagde vaak de woning verliet voor een korte periode. Hij werd telkens opgepikt en weer afgezet", aldus procureur Claessens. "Na de zoveelste rit besloot de politie in te grijpen. De wagen werd aan de kant gezet. De 21-jarige zat achter het stuur en was in het bezit van cocaïne, de 24-jarige zat bij hem als passagier."





Een huiszoeking bij de jongeren leverde niks op.





Huiszoeking

"Er is met oogkleppen naar mijn cliënt gekeken. Vanaf het begin werd gezegd dat hij een dealer was", luidde het bij de raadsvrouw. "Tijdens die huiszoeking werd niest gevonden. Geen drugs, geen geld. Tamelijk atypisch voor een drugsdealer."





Er werd de vrijspraak gevraagd. "Op basis van twijfel", klonk hetzelfde bij de advocate van de 21-jarige. De oudste beklaagde moest zich naast drugshandel ook nog verantwoorden voor weerspannigheid.





Toen hij geboeid werd, liet hij zich niet meteen doen. Er werd getrapt, geslagen en gepoogd om te vluchten. Hiervoor vroeg de verdediging een werkstraf. (TVDZM)