Duo staat terecht voor fietsdiefstallen TVDZM

13 november 2018

Twee jonge mannen uit Mechelen moesten komen uitleggen aan de rechter waarom ze in mei 2017 ervandoor gingen met enkele fietsen. De fietsen werden gestolen uit een garagebox. Volgens het slachtoffer ging het om een motorfiets, twee fietsen voor volwassenen en vier fietsen voor kinderen. “De twintigjarige verdachte werd geïdentificeerd dankzij een foto die een getuige had getrokken van de inbrekers”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “De negentienjarige verdachte staat terecht voor heling. Hij werd op heterdaad betrapt door de politie op het moment dat hij met een van de gestolen fietsen aan het rijden was.” De twintiger ontkende alle tenlasteleggingen. Zijn kompaan gaf toe dat de fiets niet van hem was maar beweerde niet te weten dat de fiets was gestolen. “Ik moest van mijn moeder naar de bank en wou niet te voet. Daarom heb ik een fiets genomen die daar lag. Ik heb nog gevraagd of de fiets van iemand was maar niemand reageerde”, aldus de tiener. Hun straf kennen ze binnen de maand.