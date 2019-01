Duo staat terecht voor bezit van drugs TVDZM

22 januari 2019

Twee Polen stonden voor de rechter in Mechelen. Het duo werd in 2018 samen met nog een derde persoon opgemerkt door een politiepatrouille langs de Stuivenbergvaart. De drie bleken onder invloed te zijn van alcohol en drugs. In het voertuig werd ook nog acht gram amfetamines aangetroffen. Een van de drie werd uit uiteindelijk buiten vervolging gesteld, de twee anderen moesten zich verantwoorden voor het bezit van drugs. Het parket vorderde een opschorting van straf. Op 30 januari velt rechter Surzy Vanhoonacker een vonnis.