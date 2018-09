Duo staat terecht voor afpersing en vechtpartij 07 september 2018

02u47 0

Jasmin B. en Gregor V., Twee mannen uit het Mechelse, moesten zich komen verantwoorden voor een vechtpartij midden september 2016. Drie mensen moesten klappen incasseren. "Een daad uit homo-haat", zeiden de slachtoffers tegen de politie. De politie onderzocht de zaak, identificeerde de twee mannen en verhoorde hen. "Alleen beweerden ze dat het een gewone vechtpartij was als gevolg van alcoholmisbruik", zei de openbaar aanklager. "Het motief kon dus niet bewezen worden maar duidelijk is dat er hier sprake is van zinloos geweld." De aanklager vorderde een celstraf van tien maanden en een geldboete van 150 euro tegen Jasmin B. Onder meer omdat hij ook een vierde persoon, een restaurantuitbater uit Hombeek, probeerde af te persen voor een bedrag van 9.500 euro. De betrokkenheid van de andere man kon niet worden aangetoond. Voor hem drong de vrijspraak zich op. De vier slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 3 oktober.





(TVDZM)